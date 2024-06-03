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EXO　ギョンス　creamsoda　ポップアップ　トレカ　3種　D
商品番号 I14318506509
商品名

EXO　ギョンス　creamsoda　ポップアップ　トレカ　3種　D
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO'CreamSoda'POPUPSTOREMDポップアップ第二弾ランダムトレカ　Dギョンス　3種セットこちらはトレカ3枚のみのお譲りです。写真にうつっている封筒はつきません。※お値下げ不可です。お値下げ交渉はご遠慮ください。こちらは中身確認した後、大切に保管しておりますが、海外製品となりますので、初期からの多少のすれ、傷、汚れや凹み等がある場合がございます。上記をくれぐれもご了承いただける方のみお取引をお願いいたします。まとめてスリーブ+硬質ケースにお入れして、普通郵便(ポスト投函)にて発送します。発送途中の商品の紛失、商品の傷、汚れや折れ、スレなどは一切補償いたしかねます。EXOトレカペンミソウルポップアップラントレcreamsodaスペカランダムシウミンスホレイベッキョンチャニョルチェンギョンスカイセフンジャンル···韓流/KPOPグッズ種類···その他EXO
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