PlayStation5 プレイステーション5 CFI-1200B

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ご覧いただきありがとうございます。こちらは初期化してあります。目立った傷、汚れ等見られませんがあくまで中古品となります。ご理解の程よろしくお願い致します。※10枚目のテレビは付いてきません。■本体に少し擦り傷みたいなのがあります。■HDMIケーブルは別途購入品になります。※型番等確認してご購入お願い致します。型番違いや仕様違いでの返品はお断り致します。※輸送中の破損などに関しましては、こちらでは補償ができかねますのでご了承ください。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送は商品箱を梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#PlayStation#プレイステーション#プレステ5#プレステ#ゲーム#SONY#ソニー#人気管理番号20230812