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BTS 防弾少年団 BTS BODYFRIEND ボディフレンド トレカ
商品番号 I63194673740
商品名

BTS 防弾少年団 BTS BODYFRIEND ボディフレンド トレカ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 4,399 円
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商品詳細

BTS防弾少年団　BODYFRIENDボディフレンドトレカ７枚セット公式　／　正品即購入可能バラ売り不可【商品内容】BTSXBODYFRIENDボディフレンドトレカRMJINSUGAJHOPEJIMINVJK　各1枚のSET期間中にBODYFRIENDのマッサージチェア機を契約した人のみに貰えた特典トレカです。【状態】確認の上目立った傷やスレまた汚れ等はありませんが、見落としがある場合もございます。海外製品、自宅保管のため神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。【発送】安全に包装し、発送させて頂きます。
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