TWICE ハレハレ　チョンサA Hare Hare バッグチャーム

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商品詳細
1004＜CHEONSA＞BAGCHARM【A】/TWICE『HareHare』チョンサ Aです˖♡サナちゃんが付けていたのと同じデザインです！ハレハレのフォトカード＋888円で同梱可能です◎他のグッズとおまとめで割引させて頂きます☺︎新品未開封、未使用複数点の場合同梱いたします໒꒱値下げ不可都内、埼玉手渡し割引◎ゆうゆうメルカリ便など、ご指定の発送方法＋送料で対応可能です(﹡ˆᴗˆ﹡)当方のTWICEグッズはこちらのタグでご覧いただけますʚ♥ɞ#jagarico__TWICE♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*♡o。+..:*NAVELYナブリーJEONGVELYジョンブリーMOVELYモブリーSAVELYサブリーJIVELYジブリーMIVELYミブリーDAVELYダブリーCHAENGVELYチェンブリーTZUVELYツブリーTWICEONCEナヨンNAYEON나연ジョンヨンJEONGYEON정연モモMOMO모모サナSANA사나ジヒョJIHYO지효ミナMINA미나ダヒョンDAHYUN다현チェヨンCHAEYOUNG채영ツウィTZUYU쯔위twicetwicelllLIVETシャツワールドツアーファンミーティングワンスデイワンスデーファンミラブリーバックチャームREADYTOBEレディトゥビーreadytobereadytobeスタジアムライブ味の素スタジアムharehare晴れてるてる坊主バッグチャームてるてるチャーム
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