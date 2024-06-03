NEW 本物 長渕剛さんHALEO CREST NEW ERA コラボ キャップ ...

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長渕剛さんここ最近着用のHALEOCRESTNEWERAコラボキャップです。正面ロゴ同タイプコラボではないのは以前着用していましたが出品のはNEWERAとのコラボなのでレアです。完売商品です。よろしくお願いします。