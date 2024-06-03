たまごっち みくす Dream mix ドリーム ミクス ピンク パープル ...

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商品詳細
●動作確認済み●匿名配送本体のみです。外装には多少の傷やスレはありますが比較的良好です。液晶にはやや傷が見られます。動作確認済みです。ボタン操作にも異常はありませんでした。あくまで中古品ですので、ご理解のうえご購入ください。
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