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たまごっち みくす Dream mix ドリーム ミクス ピンク パープル
商品番号 G12732449279
商品名

たまごっち みくす Dream mix ドリーム ミクス ピンク パープル
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,143 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●動作確認済み●匿名配送本体のみです。外装には多少の傷やスレはありますが比較的良好です。液晶にはやや傷が見られます。動作確認済みです。ボタン操作にも異常はありませんでした。あくまで中古品ですので、ご理解のうえご購入ください。
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