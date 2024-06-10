コレット著作集　全１２巻揃　帯・月報　フランス文学

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昭和４５年４月～５５年４月、二見書房発行。初版。四六判ハードカバー、函入り。全巻に函帯と月報付き。本体にビニールカバー付き。発行時定価各７８０円～２０００円。函はやや傷みや汚れがあり、１１巻の函の角付近に若干の裂けが見られます（画像９枚目参照）。帯も傷みや汚れがあります。本体の天地小口もややヤケやシミがありますが、古いわりには良い方です。９巻見返しに古書店値札の一部貼り付け（画像10枚目左下参照）。１２巻見返しに値札はがし跡があります（同右下参照）。２巻月報にヤケとシミ（同左上参照）。９巻月報にも上の方にヤケがあります（同右上参照）。線引き、書き込み、蔵書印、破れや目立った折れはありません。