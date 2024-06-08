SONY PSP3000 プレステ ポータブル ミスティック シルバー 動作良好

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◎SONYPSP-3000プレイステーションポータブルミスティックシルバーです。【状態】◎すり傷、汚れがほとんど無い非常に綺麗な状態です。◎動作確認済で問題無くお使いいただけます。◎ゲームソフトをご用意していただければすぐ遊べます。【動作確認事項】◎本体通電ON•OFF→OK◎全ケーブル通電→OK◎ディスクオープン動作→OK◎ゲームディスク読込起動→OK （読込時異音無し）◎メモリースティック読込→OK◎全ボタン、スティック反応動作→OK◎スピーカー、音量調整→OK◎イヤホンジャック使用→OK◎コントラスト調整→OK◎Wi-Fi通信→OK◎充電→OK【内容物】◎PSP本体 型番(PSP-3000MS) カラー：ミスティックシルバー◎ACアダプター◎電源ケーブル◎バッテリー（新品互換品）（動作確認の為、充電後、1回のみ数分間通電。）（安心のPSEマーク取得品）◎メモリースティックデュオ （互換品・4GB）【注意事項】◎画面上部に1㎜程度のドット抜けがあります。 (ゲームプレイ中は気になりません)◎写真矢印部に軽微なすり傷があります。◎ゲームソフトは付属しません。【発送時期】※決済完了後、24時間以内の発送を心がけております。(タイミングにより24時間以上かかる場合がございます。)