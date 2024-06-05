s.h.figuarts 真骨彫製法 仮面ライダー555 仮面ライダーファイズ

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商品詳細
興味をもっていただき、ありがとうございます。プロフィールと以下説明を必ずお読み頂き、気持ちの良いお取引をお願い申し上げます。【商品の説明】s.h.figuarts(真骨彫製法)仮面ライダー555ファイズ暗所にて大切に保管しておりました。ペット、タバコなしです。商品を緩衝材に覆い、壊れ物である事を業者に伝えた上で発送させて頂きます。出品直後の値下げ交渉はご遠慮下さい。ご不明な点は質問からお願いします。
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