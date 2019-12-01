リチャードアヴェドン写真集 Richard Avedon/Portraits

肖像・ファッション写真を芸術の域まで高めたことで名高いアメリカの写真家リチャード・アヴェドン♪2002年メトロポリタン美術館にて開催された展覧会の際に刊行されたポートレイト写真集です。アンディ・ウォーホルやマリリンモンローなど有名人だけでなく、市井の人々やアヴェドンの身近な人々の写真も収められています宇多田ヒカルのCDジャケットを手がけるなど日本でも話題になりました。変わった作りで中身は蛇腹式です。 被写体の人生や心の内をもが伝わってくるようで、凄みが感じられるかと思います ☆カバー（函）にはシミやヤケがあります。中身はページによっては微かに黄ばみがある程度できれいかと思います。サイズ 21.5cm×27cm厚み 2cm#RichardAvedon#リチャード・アヴェドン#リチャードアヴェドン#絶版#希少本#ポートレイト写真集#洋書写真集



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