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JANG KEUN SUK　『聞こえますか？』
商品番号 M60026038209
商品名

JANG KEUN SUK　『聞こえますか？』
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,244 円
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商品詳細

✦ご覧いただきありがとうございます✦JANGKEUNSUK『聞こえますか？』DVD2枚組　フォトブック付＊DVD12009チャン・グンソクファンミーティング『聞こえますか？』ノーカットバージョン＊DVD22009年8月　誕生日パーティーBirthdayPatyinSeoul未公開映像購入時に、数回視聴してます。大切に保管しておりましたが、紙製品ですので、歪み、スレ傷などあります。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。水濡れ対策、プチプチ梱包の上発送いたします。即購入⭕よろしくお願いいたしますᴗ͈ˬᴗ͈ꕤ#チャングンソク#JANGKEUNSUK#ファンミーティング#ペンミ#聞こえますか#DVD
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