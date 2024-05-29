aaa dvd まとめ売り

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AAADVDSET売り車でDVDを見るために購入しました！数回のものもあれば何十回のものもあります。カードや冊子などの付属品はあるものもあります。使用時動作確認済みで問題なかったです。AAAファンを卒業したため大事に使ってくださる方にお譲りしたいと思っています。Blu-rayではございません。①AAA TOUR 2012 -777- TRIPLE SEVENDVD定価¥5761②AAA/AAAARENATOUR2014-GoldSymphony定価:￥8030③AAA/AAA10thAnniversarySPECIAL野外LIVEin富士急ハイランド 定価:￥8030⑤AAA/AAASpecialLive2016inDome-FANTASTICOVER定価:￥9240⑥AAA/AAAARENATOUR2016-LEAPOVER定価:￥9240⑧AAA/AAATOUR2013EighthWonder定価:￥58304と7が売り切れてるため残りのまとめ売りです。#AAA#西島隆弘#宇野実彩子#浦田直也#日高光啓#與真司郎#末吉秀太#伊藤千晃