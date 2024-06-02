LP エルピー ウッドボンゴ Uptown Sculpted Ash BONGO

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見て頂きありがとうございます❣️他にも様々な商品を出品しておりますので是非見てください♪#Mikiの店 (⸝⸝•ᴗ•⸝⸝)੭⁾⁾＊新品未使用（撮影の為の開封のみ）＊送料無料＊即購入歓迎■商品名LPエルピーウッドボンゴUptownSculptedAshBONGOLP201SA■説明LPUptownシリーズは、プロの品質の機能とサウンドを提供し、適度な価格で素晴らしい見た目を提供します。SculptedAshの外側プライにエボニーサテン仕上げ選別された生皮ヘッドComfortCurveIIrim5/16″テンションロッド7-1/4″と8-5/8″のシェル※当商品は天然の牛革をヘッド素材に使用しておりますため、どうしても天然由来の黒ずみや、革がみせる表情の個体差が生じます。細かな粗などがあるように見えてしまうかもしれませんが、製品仕様上こういったことが起こりうることをご理解の上ご購入ください。#楽器#ボンゴ#パーカッション#打楽器#LP#エルピー