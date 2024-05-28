3⃣任天堂WiiU本体32GBブラックセット

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商品詳細
動作確認しました任天堂WiiU本体32GBブラックセットになりますWiiU本体WiiUゲームパッドタッチペン付属WiiU本体ACアダプターWiiUゲームパッドACアダプターHDMIケーブルWiiU本体縦置きスタンドWiiUゲームパッドプレイスタンドWiiUゲームパッド充電台説明書以上すぐに遊べるセットになりますよろしくお願い致します
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