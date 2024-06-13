★12冊セット 人気作家に学ぶ日本画の技法

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商品詳細
★12冊セット人気作家に学ぶ日本画の技法①菜の花を描く 川島睦朗②静物を描く 大野俊明③鳥を描く 中野嘉之④山水を描く 平松礼二⑤花を描く 林潤一⑥人物を描く 畠中光享⑦洋花を描く 中島千波⑧街を描く 村居正之⑨動物を描く 竹内浩一⑩女性を描く 船水徳雄⑪風景を描く 北野治男⑫画材と技法 林功、箱崎睦昌備考・本棚に長年しまってあったのできれい目ではあると思います・即決前提でお値下げ相談承ります
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http://narcologia.ru/goods/competitive109981.html
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