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★12冊セット 人気作家に学ぶ日本画の技法
商品番号 J38507527801
商品名

★12冊セット 人気作家に学ぶ日本画の技法
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★12冊セット人気作家に学ぶ日本画の技法①菜の花を描く　川島睦朗②静物を描く　大野俊明③鳥を描く　中野嘉之④山水を描く　平松礼二⑤花を描く　林潤一⑥人物を描く　畠中光享⑦洋花を描く　中島千波⑧街を描く　村居正之⑨動物を描く　竹内浩一⑩女性を描く　船水徳雄⑪風景を描く　北野治男⑫画材と技法　林功、箱崎睦昌備考・本棚に長年しまってあったのできれい目ではあると思います・即決前提でお値下げ相談承ります
http://narcologia.ru/goods/browse923391.html
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