佐藤圀夫 【翔】リトグラフ　外箱あり

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即決価格！リトグラフ作品名翔作家佐藤圀夫寸法75cm×57.5cm1922〜2006 岩手県野田村出芸術院会員サイン有り 限定183/200作品状態は最良、額縁もキレイです。★神経質な方は購入をお控えくださいませ。商品の写真の色味はお客様のモニターや環境によって異なります。