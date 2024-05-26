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佐藤圀夫 【翔】リトグラフ　外箱あり
商品番号 S57813378605
商品名

佐藤圀夫 【翔】リトグラフ　外箱あり
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即決価格！リトグラフ作品名翔作家佐藤圀夫寸法75cm×57.5cm1922〜2006　岩手県野田村出芸術院会員サイン有り　限定183/200作品状態は最良、額縁もキレイです。★神経質な方は購入をお控えくださいませ。商品の写真の色味はお客様のモニターや環境によって異なります。
http://narcologia.ru/goods/waveform354417.html
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