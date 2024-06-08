激レア！HOUND DOG 20周年記念 「EARLY DAYS」完全生産限定版

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商品詳細
母の代わりに出品いたしますっ！デビュー20周年を記念して2001年にリリースされたハウンド・ドッグ渾身の1作。CD4枚＋DVD1枚！！！初期のライヴ未発表音源など、お宝曲がたくさん入ってるみたいです！！素人管理なので、外袋の状態は良くないですがポスターは黄ばみもなく綺麗な状態で保管されていると思います(ᐡ.̫.ᐡ)♪♪しかし20年以上も前の商品なので神経質な方はご購入お控えください。引越しのため断捨離しなければいけないのでご購入よろしくお願いいたしますm(__)m完全生産限定版なのでレアな商品だとおもいます！ファンの方ぜひ！！！【内容】ハウンドドッグEARLYDAYS20周年記念メモリアル特別企画完全生産限定版20thaiversarySpecialCD4枚+DVD1枚5枚組BOXセット未発表ライブ音源23曲、未発表スタジオ音源4曲(名曲SONGS含む)や、『ff』と『嵐の金曜日』の2001年版Remix音源、さらにDVD映像13曲(初期の貴重な映像)を含む。もちろん、初期のヒット曲、代表曲も収録。初めて彼らを聞くファンも、コアなファンも満足出来る全77曲収録。ポスター、豪華カラー解説書全56P付き。「EARLYDAYS」ハウンド・ドッグHAUNDDOG定価:￥14000#ハウンド・ドッグ#CD・DVD#邦楽#邦ロック#haunddog#大友康平#ロックバンド#完全生産限定版#バンド#激レア
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