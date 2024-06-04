原爆被害者援護法⭐️反原爆論集II　石田忠　未来社

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商品詳細
「原爆被害者援護法」石田忠定価:￥2500未来社原爆被害者援護法の問題を現在に引きつがれる運動として捉え、あわせて「核の時代」を生きる想像力、国家の責任、人間のとりうる〈立場性〉を広く追求する。＊カバーがありませんが、本文は綺麗です。#石田忠#本#社会／社会・福祉
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