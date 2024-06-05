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SPEC 警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〈4枚組〉
商品番号 Y31105924436
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SPEC 警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〈4枚組〉
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

「SPEC警視庁公安部公安第五課未詳事件特別対策係事件簿〈4枚組〉」戸田恵梨香/加瀬亮/西荻弓絵定価:￥24000#戸田恵梨香#加瀬亮#西荻弓絵#CD・DVD2010年、TBS系で放送の戸田恵理香、加瀬亮のダブル主演による刑事ドラマ。99年に同局で放送、2000年に劇場版が公開された『ケイゾク』の続編。凡人にはない特殊能力“SPEC”を持ち、悪用する犯罪者に立ち向かう若き刑事たちを描く。
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