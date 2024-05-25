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希少 初版 ブッキラによろしく1 手塚治虫漫画全集 コミック 1993 昭和60
商品番号 Q93491655554
商品名

希少 初版 ブッキラによろしく1 手塚治虫漫画全集 コミック 1993 昭和60
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 32,849 円
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商品詳細

Rare1stEdition1stPrintingissuedSayHellotoBukkira1Vol.1OsamuTezuka1985Showa60ComicArtManga希少初版ブッキラによろしく1手塚治虫漫画全集コミック1985/11/1昭和60年手塚治虫他にも様々なものを出品しておりますので、よろしければご覧ください。#KIMI本#KIMIの商品送料込み全体的に状態は良いと思いますが、経年の多少のスレ、キズ、ヤケ、汚れがございます。状態は画像でご確認くださいそのため新品同様の品質を求める方や、極端に劣化を気にされる方は購入をお控え下さい。素晴らしいコミックアート、イラストをご鑑賞いただく分には問題ないと思います。お値下げはご容赦ください。出版社：講談社発行年：November11985昭和60年著者：OsamuTezukaページ：約196ページ言語：日本語ソフトカバーISBN:4253045510■サイズ縦、高さ：約17.4cm横幅：約11.4cm厚さ：約1.4cm重量：約177g■商品の補足解説■TV局に住みついた妖怪・ブッキラと女優のトロ子は恋人同士!!三流誌のライター・ロックは、ドジでノロマなトロ子を、なぜTV局が使うのか探ろうとする。かわいい妖怪・ブッキラが大活躍するSF作品・第一弾!ーー配送時に商品が傷つかないよう、衝撃対策、水濡れ対策をして発送します。梱包材はリサイクル材を使用する場合がございます。他にも様々なものを出品しておりますので、よろしければご覧ください。#KIMI本#KIMIの商品管理番号：a-10
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