C97 NOISE POLLUTION Vol.4 CREAYUS 嵐月 ギアス

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この商品は在庫確認済みなのでお問い合わせ不要です。アダルト商品ではありません、コードギアスの一般向け同人誌単品の出品です、新品として入手したまま保管しておりましたが細かい傷など有る場合ございます、神経質な方はご遠慮下さい、即購入大歓迎です、取り置き、専用出品は行っていないため他の方と交渉中であっても即決で購入された方を優先させていただきますのでご了承ください。（コメント、ご購入の前にプロフご確認をお願いいたします。ご購入の時点でプロフをすべてご確認いただき、ご納得いただいたものとさせていただきます）購入特典のクリアファイルも別途販売しております、まとめての発送ご希望の方は必ず事前にコメントください。