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正規購入　ココネクタス
商品番号 K46066699817
商品名

正規購入　ココネクタス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,404 円
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商品詳細

ココネクタス1本定価12960円＋送料賞味期限　2024年11月「ココネクタス」は8〜10倍に薄めて飲むアミノ酸ドリンクです。酢酸、プロリンバリン・ロイシン・イソロイシンアルギニンなどなどを合有し腸内環境を整えるのに役立ちます。
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