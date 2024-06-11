木戸幸一日記　上下揃え

木戸幸一日記 上下出版社 東京大学出版会 刊行年 昭53サイズ Ａ５判冊数 全2冊上巻は函少し汚れていて、書店のシ－ルを剥がした跡があります。下巻は裏表紙の裏に書店のシ－ルを剥がした跡があります。上巻は1990年第12刷です。下巻は1978年刊です。どちらも、本文には、私の見た範囲内で、書き込みありません。本文は古書として良好です。



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木戸幸一日記 上巻・下巻(計2冊)(木戸日記研究会：校訂) / 古本、中古 ...



木戸幸一日記 上 - 東京大学出版会



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木戸幸一日記 下 - 東京大学出版会



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