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木戸幸一日記　上下揃え
商品番号 Y91580484723
商品名

木戸幸一日記　上下揃え
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

木戸幸一日記　上下出版社　　東京大学出版会　刊行年　　昭53サイズ　　Ａ５判冊数　　全2冊上巻は函少し汚れていて、書店のシ－ルを剥がした跡があります。下巻は裏表紙の裏に書店のシ－ルを剥がした跡があります。上巻は1990年第12刷です。下巻は1978年刊です。どちらも、本文には、私の見た範囲内で、書き込みありません。本文は古書として良好です。
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