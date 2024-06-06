KORG ラックチューナー　DTR-1

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商品詳細
数年前に新品で購入しました。本体のみの出品です。ラックに組み込んでいた為、大きな傷等もなく比較的美品な状態かと思います。写真が現状ですので確認お願いします。動作確認、問題なしです。気になる部分がありましたら、購入前に気軽に質問していただけたらと思います。使用する機会が減った為出品することにしました。よろしくお願い致します。KORGkorgコルグ
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