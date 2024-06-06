ポケモンカード スクールガール SR PSA10

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#ルルPSA鑑定品■PSA鑑定にてPSA10GEMMINTと評価された鑑定品です。カード状態はPSAお墨付きですが、念のため画像にてご確認下さい。10点満点中の10点です。鑑定機関における最高評価のPSA10を取得したカードです。■※PSA鑑定機関により評価された点数ですので、到着後の商品状態に関しては鑑定機関の評価をご参考にしてご購入下さい。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。以上を踏まえてご検討ください。#PSA#PSA10#BGS#鑑定品#GEMMINT#ポケカ#ポケモンカード