SNK ネオジオポケット

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商品詳細
動作確認済み・音も出ます☆電池を入れ起動した画像を追加しました裏側に擦れがあります写真でご確認下さいシルバー大花火のソフト付き箱や説明書はありませんプチプチに包んで発送致します
http://narcologia.ru/goods/freshman43256.html
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