PSP本体3000 おまけ付き！

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！PSP-3000の出品になります。ホワイトはゲームできますがイエローの方は電源入りますがゲーム読み込みできる時とできない時があります。バッテリーは2022年に2台とも社外の新品を購入しました！専用充電器と純正充電器メモリー２枚ソフト３個のセットになります！！PSPモンハンゲーム 携帯ゲーム
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