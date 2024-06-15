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PSP本体3000 おまけ付き！
商品番号 U67907765577
商品名

PSP本体3000 おまけ付き！
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！PSP-3000の出品になります。ホワイトはゲームできますがイエローの方は電源入りますがゲーム読み込みできる時とできない時があります。バッテリーは2022年に2台とも社外の新品を購入しました！専用充電器と純正充電器メモリー２枚ソフト３個のセットになります！！PSPモンハンゲーム　携帯ゲーム
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