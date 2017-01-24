ps4 CUH-1200A

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商品詳細
ps4純正コントローラー付初期化済み本体ps4コントローラーHDMIコード電源コードコントローラー充電コード画像に映ってる物のみになります。丁寧に梱包して発送いたします。専用は致しません。
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