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DSソフト 悪魔城ドラキュラ 〜蒼月の十字架〜
商品番号 T79788461045
商品名

DSソフト 悪魔城ドラキュラ 〜蒼月の十字架〜
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に中古で購入しました。New3DSで起動確認出来ました。ケース、説明書、ハガキ付きです。・ケースにスレがあります。・ケース裏面に小さな凹みがあります（画像10枚目）。※購入前に必ず画像をご確認ください。値下げには対応できません。細かいところを気になさる方、神経質な方はは購入をお控えください。中古品であることをご理解ください。「悪魔城ドラキュラ〜蒼月の十字架〜コナミ・ザ・ベスト」コナミデジタルエンタテインメント#コナミデジタルエンタテインメント#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
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