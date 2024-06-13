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四宮和夫『現代法律学全集10　事務管理・不当利得・不法行為』
商品番号 U93543019831
商品名

四宮和夫『現代法律学全集10　事務管理・不当利得・不法行為』
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 10,575 円
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商品詳細

『現代法律学全集10　事務管理・不当利得・不法行為（上）　事務管理・不当利得』（発刊年月：1981年11月）四宮和夫／著ISBN：978-4-417-01018-0定価：￥3,200＋税『現代法律学全集10　事務管理・不当利得・不法行為（中・下）　不法行為』（発刊年月：1981年11月）四宮和夫著ISBN：978-4-417-01017-3定価：￥5,600＋税#法定_債権_法#事務_管理#不当_利得法#不法_行為法#四宮_和夫#本#社会／法律#司法_試験【書籍状態等】・函はございません。・落丁、書込み等はございません。・中・下（不法行為の巻）の見返しには蔵書印の消し跡がございます。【保存状態等】・保管状態については「目立った傷や汚れなし」という状態です。・なお、あくまでも素人保存のため、気になる方はご遠慮ください。【値下げ交渉や返品への対応不可等】・希望価格登録等を含め、基本的にお値下げ交渉等は対応いたしかねます。・また、取り置き・返品もお受けできません。・なお、バラ売りは考えておりません。以上、ご了承のほどお願いいたします。迅速にご対応いたしますので、宜しくお願いいたします。
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