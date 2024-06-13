造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版

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商品詳細
「造血器腫瘍診療ガイドライン2023年版」一般社団法人日本血液学会定価:￥5500新品未使用です。2020年補訂版から３年ぶりの大改訂！大きく進歩した診断・治療法について各疾患のエキスパートが解説。エビデンス抽出の客観性の担保を目的にシステマティックレビューの実施などMindsに準じたプロセスが新たに取り入れられ、従来よりもさらに質の高いガイドラインとなった。近年多数登場している新規治療薬にも対応しており、最新のエビデンスが収載されている。造血器腫瘍診療の指針としてお役立ていただきたい。#一般社団法人日本血液学会#一般社団法人_日本血液学会#本#自然／医療・薬学・健康
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