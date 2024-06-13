美品　WiiU 　マリオカート　マリオパーティー　大乱闘スマッシュブラザーズ

状態 本体に小傷はございますが全体的に綺麗だと思います。写真に写っているものが全てです。本体のリモコンプラス、説明書欠品になります。動作確認済みです。 管理番号 20604コレクターの方、神経質な方は必ず質問等してからご購入ください。「※現品撮影ですのでこちらの商品をお届け致します。」



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