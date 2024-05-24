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道は阿波より始まる その一 〜阿波風土記伝承と磯上乃古事記〜著者： 岩利大閑発行日： 昭和六十年「道は阿波より始まる」シリーズ三部作その一です。三部作セットでの購入を希望される場合はコメントください。この底本とも云われる「狐の帰る國」も出品しています。#倭国 #邪馬台国 #阿波風土記 #阿波 #古事記 #日本書紀 #狐の帰る国