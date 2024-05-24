任天堂スイッチライトSwitch lite 2021年製 グレー美品 おまけ付き

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ご覧頂きありがとうございます24時間以内の発送を心がけております。■こちらのお品は2021年製、NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレー本体になります。ソフト、アダプターでの導通は確認しております。写真をご参照下さい。確認に使用した、ソフトは付属致しませんのでよろしくお願いします。状態▶︎ほぼ使用しておりませんので、本体に目立つ傷は無いかと思います。F/Wも当時のままです。個人的に美品かと思います。動作に問題はございません。写真をご参照下さい。スティック、ボタンの動作確認はしております。おまけで純正の純正器、新品未開封品の保護シートをお付け致します。中古品のご理解ある方のみご購入お願い致しますすり替え等防止の為、ご返品はご遠慮願います。以上になります。よろしくお願いします。即購入、無言購入、問題御座いませんので、よろしくお願いします。ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#Switch#switch#スイッチ#Nintendoswitch#スイッチライト#NintendoSwitchLite