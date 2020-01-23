江戸時代　文政年間　江戸　東京　古地図　古文書

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文政年間の江戸古地図です。（状態）かなり古いものになります事をご了承ください。（サイズ）165×195cm（発送）らくらくメルカリ便にてお届け致します。★★このほかにも工芸品・インテリア用品、食器・日用品、服飾小物・衣類、玩具・レコードなどを出品しております。よろしければこちらからご覧ください。#パセリの雑貨