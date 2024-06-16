ピジョットex SAR黒炎の支配者デッキビルドBOX付き

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ピジョットex SR

ピジョットexSARブロロロームexSRリザードンexRR他RR、ARのおまけ付きになります。デッキビルドBOXは未開封シュリンク付きとなります。発送の際はデッキビルドBOX納品時の箱に、シングルカード類を濡れ折れ対策し同梱して発送させていただきます。カードショップの買取金額を考慮し、売れ残るようであればショップへの売却も考えております。商品ページ削除する場合もございますのでご了承ください。すり替えトラブル等防止の為返品等ご遠慮ください。写真をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご購入お願いいたします。ポケカ黒炎の支配者