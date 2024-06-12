聖闘士星矢　ギャラクシーカードバトル　PRECIOUS ART WARCS

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商品詳細
聖闘士星矢PRECIOUSARTWORKSfromギャラクシーカードバトル画集車田正美モバゲー Mobage購入し一度だけ読みそのまま暗所にて保管していた物です。キズ汚れ日焼けなどは見受けられない為美品です。お探しの方いかがでしょうか？即購入可能です。
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