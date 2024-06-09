【美品・日本語版】ロマンスエンジェルオラクルカード　日本語版

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商品詳細
数年前に店舗にて直接購入しました。使用頻度は少なく、使う時も丁寧に扱っていました。3回程度の使用です。44枚揃っており、カードに擦れや汚れなどは見当たりません。解説書は少し広げて読んだため、折れ目が少しあります。(写真を参照ください)細かい点が気になる方はご購入をお控えください。発送前に浄化しプチプチに包んでゆうパケットプラスでお送りさせていただきます。「ロマンスエンジェルオラクルカード」ドリーン・バーチュー/野原みみこ定価:-#ドリーン・バーチュー#野原みみこ#野原_みみこ#本#心理学／心理学
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