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ニンテンドー 3DS LL　充電器　ケース　ソフトセット
商品番号 T89317516389
商品名

ニンテンドー 3DS LL　充電器　ケース　ソフトセット
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！●セット内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ニンテンドー3DSLL本体メッタリックブルー・ポケットモンスターX・充電器・3DSケース●商品状態ゲームの操作は問題なくスムーズに動きます。動作確認済みです。塗装が少し剥げていますが、他は比較的美品です。上下画面にはシートが貼ってありましたので傷はそれを剥がせば無くなります。※初期化済みです※箱なし●発送送料は無料で丁寧に素早く発送させていただきます。目指せ24時間以内発送！なにか気になる点がありましたら気軽にメッセージお願いします！即購入OK
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