バービーボーイズ/葡萄缶 BARBEE BOYS'10

「バービーボーイズ/葡萄缶BARBEEBOYS'10」バービーボーイズ定価:￥60002010年3月に行われた、日本武道館ファイナル公演が待望のDVD化！80年代に日本のロックシーンの頂点に君臨し、1992年の渋谷公会堂(現C.CLEMONホール)でのライブを最後に電撃解散した伝説のカリスマ・ロックバンド“BARBEEBOYS”。2010年春に再び集結し、ライブツアー「Bcc:fromBARBEEBOYSAD2010」を実施。3/7(日)に行われた日本武道館ファイナル公演では一万人のファンを動員し、ライブツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。この日本武道館でのファイナル公演の模様を待望のDVD化！武道館ならではの迫力あるステージや貴重なバックステージ映像など余すことなく収録した永久保存版!!貴重な廃盤のBARBEEBOYS武道館ライブDVDです。状態は通常の中古品程度です。最後まで再生出来るのは確認しての出品です。#バービーボーイズ#CD・DVD



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