極美品　3DS LL 限定リミテッドオレンジ

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限定発売されたリミテッドパックのオレンジ極美品です。使用頻度は少なく室内のみ使用、保護シートと全面カバーを装着していたので傷汚れほぼありません。表面写真の角等白く写っているものは光の反射によるもので傷の無いピカピカの状態です。このバージョンの本体は表面が非常に高級感のある硬質でツヤのある素材を使っていて見た目がとにかくカッコいいです。よく紛失しがちなタッチペンもオリジナルのオレンジバージョンのものを完備、専用ポーチ、アダプタ、4GBメモリーカード、説明書類も揃っています。画面保護シートは付けたままにしてありますので到着後に剥がしてもらえれば画面は購入時の新品状態だと思います。全体的に非常に状態の良い商品かと思いますがあくまで中古品にご理解のうえご購入下さい。