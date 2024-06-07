Nintendo Wii リモコンプラス　マリオ　ルイージ　クッパ　4本

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商品詳細
▪️状態動作確認済み。バッテリーの充電器がない為、電池での確認になります。使用に伴う傷や擦れ汚れあります。まだまだお使い頂けると思います。あくまでも使用品・自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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