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【ソードアート・オンライン】バニーなアスナ抱き枕カバー(あくちぇいらん)
商品番号 P67694328037
商品名

【ソードアート・オンライン】バニーなアスナ抱き枕カバー(あくちぇいらん)
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 7,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あくちぇいらんさんのソードアート・オンラインバニーなアスナ抱き枕カバーです。新品未開封の正規品。受注限定生産のため、現在は販売が終了しています。【商品詳細】作品：ソードアートオンラインサイズ：約160×50cm生地：アクアヴェール仕様：両面印刷、ファスナー付きイラスト：カワセセイキコメント不要、即購入OKです。ソードアートオンラインSWORDARTONLINESAO戸松遥#報瀬NSGキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···抱き枕・クッション#しらせん抱き枕カバー
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