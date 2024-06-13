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mm3296⑧HOUND DOG ROMANTIC WARRIORS フィギュア
商品番号 O13980747508
商品名

mm3296⑧HOUND DOG ROMANTIC WARRIORS フィギュア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中の為出品致しました。HOUNDDOGROMANTICWARRIORSハウンドドッグ　フィギュアLIVETOUR2001-02STAGEA【状態】：素人検品ですので見落とし等がある場合がございます。新品未使用になりますが長期保管の為汚れ破損等ございます。購入時期不明★★注意★★以下の注意事項を必ずお読みになりご購入願います。長期自宅保管の為シミ汚れ等ある場合がございます*全ての出品物について、説明記載以外の不備等有る場合が御座います。*写真以外にも写り切れない傷汚れ等がある場合がございます。*状態の見方の判断には個人差が有ると思いますので状態については　中古の特性をご理解頂いた上で、購入をお考え下さい。*購入後の保証等気になる様でしたら、他でのご購入をお勧め致します。*以上の事を、ご納得頂ける方のみご購入願います。写真に写っている物が全てになります。専門の知識がない為詳しい事はわかりませんのでお応えできません購入者様の方でお調べ下さい。プロフィールお読みください※箱に入れ発送致します
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