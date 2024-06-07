絵画　水彩画　薔薇　sachiko　サチコ　22い314

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淡い色合いで薔薇の花が描かれた水彩画になります。sachikoとサインが入っております。額縁は別で購入しました。何箇所が小さなキズ、白い塗料のような跡が付いております。写真にてご確認下さい。サイズ約73×65cm※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。1400