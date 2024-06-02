茶道具　期間限定特価　堆朱香合

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商品詳細
種類...茶道具大きさは径約6センチ。高さ約3センチ。あくまで中古品とご理解の上でご検討お願い致します。割れや欠けはなく中古品としては良い状態かと思います。
http://narcologia.ru/goods/protein835934.html
http://narcologia.ru/goods/calling381750.html
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