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- S.H.Figuarts figma アベンジャーズ ローニン\u0026アイアンマン
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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/2こちらの商品は2体セットです。セット内容はS.H.Figuartsローニン(アベンジャーズ/エンドゲーム)figmaアベンジャーズアイアンマン・マーク7自宅保管でしたので箱などに多少の傷などができました。神経質の方はご遠慮下さい。セットでの出品なのでバラ売りはしません。ローニンのフィギュアは確認する為、1度箱から出していますが新品未使用です。【サイズ】全高:約150mm\u2028【セット内容一覧】\u2028本体\u2028交換用手首左右各2種\u2028刀\u2028鞘\u2028装着用刀\u2028装着用鞘\u2028交換用頭部パーツアイアンマン・マーク7のフィギュアは新品未開封です。\u2028【サイズ】全高：約165mm（ノンスケール）\u2028【セット内容一覧】\u2028本体\u2028手首パーツ\u2028エフェクトパーツ#avengers#アベンジャーズ#figma#shfiguarts#shフィギュアーツ#bandai#バンダイスピリッツ#グッドスマイル
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