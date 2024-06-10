カシオ Casiotone 光ナビゲーション 電子キーボード LK-520台付き



カシオ(CASIO)光ナビゲーション電子キーボード LK-520(ホワイト) 61鍵盤 タッチレスポンス付き スリムデザイン



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カシオCasiotone光ナビゲーション電子キーボードLK-520 専用の台付き CS-2X去年の8月に購入しました。使用頻度は初めの３ヶ月ほどで、毎日やるほどではなかったです。楽譜は子供が書き込みをしているためお譲りできません。マイクはほとんど使っていませんが、設置はしていたので除菌シートでしっかり拭いて梱包致します。画像にもありますが、マイクホルダーは滑り止めのゴムに劣化があります。鍵盤に多少傷ありですが、目立つものではないように思います。台に関しては目立つ汚れ傷はないように思いますが、多少の使用感はあるかと思います。画像にあるものがお譲りするものです。箱は捨ててしまったため、プチプチに巻いたあとホームセンターで段ボール用意し、そちらに入れる予定です。子供の使っていたものであること、素人検品であること、上記をご理解頂ける方にお譲り致します。発送は長めに設定させて頂いておりますが、用意でき次第なるべく早く発送致します。