PEACOCK AX-T1 吉澤 ピアノ補助ペダル

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商品詳細
PEACOCKピーコック吉澤AX-T1ピアノ補助ペダル1年ほど使いましたのでキズや使用感は有りますが、動作は特に問題ありません。画像をご確認の上、ご理解いただける方のご検討をお願いします。プチプチで巻いて発送しますのでご容赦ください。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。最後までご覧いただきありがとうございました。
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