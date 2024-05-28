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作者不詳/花鳥松梅図/掛軸☆宝船☆AB-349
商品番号 P18344683736
商品名

作者不詳/花鳥松梅図/掛軸☆宝船☆AB-349
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の汚れシミ有ります。表装は概ね良好です。　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　185cm×　幅　76cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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作者不詳/花鳥松梅図/掛軸☆宝船☆AB-349 - 絵画/タペストリ
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